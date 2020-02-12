Псковская область обратится в Фонд содействия реформированию ЖКХ за дополнительным финансирование на расселение аварийного жилья

16:30, 12 февраля 2020, ПАИ

Псковская область обратится в Фонд содействия реформированию ЖКХ за дополнительным финансированием расселения аварийного жилья, сообщил на совещании с главами муниципалитетов 12 февраля заместитель губернатора Василий Осипов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Осипов напомнил, что реализация нацпроектов находится на особом контроле руководства страны. «Второй год мы работаем по нацпроектам, в первый год не всё получилось, поэтому сегодня мы проводим совещание по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящему в нацпроект «Жилье и городская среда», - пояснил вице-губернатор.

Он добавил, что во время составления программы не были учтены 9 тысяч кв. метров аварийного жилого фонда, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. «Корректировка была произведена с большим трудом», - сказал Василий Осипов.

На данные дополнительные мероприятия требуется значительная сумма средств, регион обратится за финансированием в федеральный центр.