Руководителя УФССП России по Псковской области Сергея Колесникова временно командировали в Калмыкию

17:51, 18 августа 2026, ПАИ

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Псковской области Сергей Колесников временно командирован на новое место службы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Сергей Колесников временно исполняет обязанности УФСПП по Республике Калмыкия.

На время отсутствия Колесникова обязанности главного судебного пристава Псковской области будет исполнять его заместитель – Елена Елисеева.