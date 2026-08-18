Руководителя УФССП России по Псковской области Сергея Колесникова временно командировали в Калмыкию
Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Псковской области Сергей Колесников временно командирован на новое место службы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Сергей Колесников временно исполняет обязанности УФСПП по Республике Калмыкия.
На время отсутствия Колесникова обязанности главного судебного пристава Псковской области будет исполнять его заместитель – Елена Елисеева.
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