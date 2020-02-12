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Политика

Теорией абсурда назвало посольство России предложение президента Латвии о сокращении телевещания на русском языке

Посольство России в Латвии раскритиковало предложение президента республики Эгилса Левитса увеличить количество телепрограмм на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), сократив долю вещания на русском до 20%, сообщает ТАСС.

Законодательные поправки глава государства мотивировал необходимостью «укрепить информационное пространство Латвии».

«Теория абсурда - это когда в Латвии значительную часть населения, не спрашивая их мнения, хотят принудительно, то есть на законодательном уровне, лишить телепрограмм на родном для них русском языке ради якобы укрепления в стране демократии и плюрализма мнений. Доисторическое мышление не в состоянии понять, что в век высоких технологий все попытки цензурировать и ограничивать информпространство бесполезны», - отмечается в сообщении диппредставительства в Facebook.

В Латвии проживают около 40% русскоязычного населения, однако единственным государственным языком в республике является латышский, русский и все другие считаются иностранными.

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