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Псковская природоохранная прокуратура помогла взыскать 290 тысяч рублей с недобросовестных лесорубов

Недобросовестных лесорубов наказали в Псковской области. Фото: Андрей Степанов.

Псковская межрайонная природоохранная прокуратура помогла взыскать 290 тысяч рублей с недобросовестных лесорубов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили сотрудники отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры. 

Арендаторы одного из земельных участков рубили деревья за пределами лесосеки, в связи с чем государству был причинен ущерб в размере свыше 60 тысяч рублей, а членами садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран», расположенного в Псковском районе, произведена незаконная рубка в лесном массиве, расположенным рядом с садоводством, в объеме, превышающем 10 кубических метров. Ущерб был оценен в 230 тысяч рублей.

Псковский районный суд и Опочецкий районный суд, рассмотрев гражданские дела по исковым заявлениям Псковского природоохранного межрайонного прокурора удовлетворили заявленные требования в полном объеме. Исполнение состоявшихся решений находится на контроле органов прокуратуры.

Всего в 2019 году судами области по искам прокуроров по факту незаконных рубок взыскан причиненный государству ущерб на общую сумму свыше 9,9 миллионов рублей.

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