Мошенники с сайтов знакомств воруют деньги под предлогом похода в кино

17:56, 12 февраля 2020, ПАИ

Мошенники с сайтов знакомств присылают ссылки на фишинговые сайты якобы для покупки билетов и, таким образом, крадут деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

«В рамках одной из распространенных тактик пользователь знакомится с девушкой, и, когда дело доходит до назначения встречи, та предлагает сходить в кино, сама выбирает кинотеатр и сеанс и присылает ссылку, по которой нужно забронировать билеты. Если пользователь оплачивает билеты, его деньги попадают к мошенникам, а человек, с которым он переписывался, перестает выходить на связь», - пояснили в компании.

Также мошенники регулярно создают новые поддельные копии сервисов для знакомств, чтобы собирать личные данные пользователей.

Злоумышленники стали чаще использовать названия популярных сервисов для знакомств в вирусных программах, через которые в том числе можно похитить деньги. В «Лаборатории Касперского» приводят в пример одно из приложений, которое по внешнему виду выглядит как Tinder, но на самом деле является банковским трояном. Вирусная программа постоянно требует у пользователя предоставления расширенных прав Google Accessibility Service - сервиса, созданного с целью облегчить использование приложений людям с ограниченными возможностями. После получения этих прав программа самостоятельно выдает себе все необходимые для кражи денег пользователя разрешения. Другое приложение после установки фиксируется в системе под названием Settings, при запуске показывает поддельное сообщение об ошибке и скрывается из списка приложений, чтобы через некоторое время вернуться для показа навязчивой рекламы.