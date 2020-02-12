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Общество

Студент ПсковГУ год будет учиться в Австралии

Студент II курса направления «Информатика и физика» института математического моделирования и игропрактики Псковского государственного университета Сергей Казаров целый год будет учиться в Австралии (Сидней). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Сергей Казаров в 2015 году начал работу над своим научным проектом под названием «Терраформирование Марса». Через четыре года он участвовал на конференции в Австралии, где среди участников из 60-ти стран завоевал первое место. После этого успеха пскович подал заявку на конкурс и выиграл обучение по программе академической мобильности. Обучение будет проходить два семестра. Вместе с Сергеем Казаровым в Сиднейском университете будут учиться студенты из 18 стран мира.

«Мне всегда была интересна культура и история Австралии», - поделился студент. – «Для меня это будет огромная честь – показать свои навыки и способности в науке и спорте, отразить культуру России и принять, опробовать, и даже, возможно, перенять австралийское образование. Я хочу понять, на что я способен и из чего я «состою». Плюс ко всему, я хочу доработать свой проект и попробовать реализовать его в Австралийском научном обществе».

Одним из своих главных наставников Сергей Казаров назвал старшего преподавателя кафедры физики ПсковГУ Наталью Волокитину. «Я выступал в прошлом году на студенческой научной конференции в ПсковГУ, и Наталья Ивановна была куратором двух моих проектов по астрономии и направляла меня в нужное русло на протяжении нескольких месяцев», - отметил студент.

В Австралию пскович отправится в мае 2020 года. После возвращения в Псковскую область Сергей Казаров хочет вовлекать однокурсников в реализацию собственных идей и разработок. «Думаю, я смогу наладить непосредственную связь талантливых студентов ПсковГУ с командой университета Сиднея и помогу собрать и оформить все необходимые документы», - отметил он.

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