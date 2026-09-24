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Общество

Около 200 сайтов с пропагандой наркотиков заблокировали в Псковской области

О текущей ситуации с подростковой преступностью в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков рассказал заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник Михаил Григорьев на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 24 сентября.

Фото здесь и далее: ПАИ

По его словам, в регионе отмечается нейтральная обстановка с подростковой наркопреступностью – в текущем году было выявлено четыре факта наркопотребления несовершеннолетними. При этом в общем массиве преступлений, совершенных лицами до 18 лет, число наркопреступлений составило около 3 %. Шесть подростков совершили противоправные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, пояснил Михаил Григорьев.

«Если анализировать, причиной этого стало либо желание заработать какие-то «лёгкие», но в то же время незаконные деньги, либо желание попробовать что-то от скуки или получить какой-то новый опыт, не осознавая того, насколько вредны и опасны наркотические средства и психотропные вещества. Мы всякий раз пытаемся донести до подростков необходимость понимания того, что незаконный оборот наркотиков влечёт за собой негативные правовые последствия. А незаконное потребление наркотиков влечёт негативные последствия для здоровья», – подчеркнул он.

Кроме того, добавил замначальника УКОН, переход в виртуальную плоскость методов вовлечения в деструктивную деятельность повышает опасность вовлечения не только в наркопреступления, но и в мошеннические действия, действия экстремистского характера.

Он отметил, что злоумышленники используют виртуальный мир для различных способов вербовки на любые противоправные действия, в том числе незаконный оборот наркотиков. При этом сотрудники ведомства и волонтёры с начала года выявили и заблокировали около 200 ресурсов, пропагандирующих наркотики.

По словам Михаила Григорьева, самый простой способ уберечь ребенка от вовлечения в наркопотребление или преступный наркобизнес – это доверительные отношения с ним. «Для этого необходимо понимать, как формируется личность ребенка, на каком этапе, как формируется критическое мышление, как оценивать дальнейшие риски его поведения. И с этой целью участие в социально-психологическом тестировании важно и самому ребенку, чтобы себя понять, и педагогам, которые с ним работают, и родителям, чтобы знать, как выстраивать дальнейшие доверительные отношения», – заключил он.

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Около 200 сайтов с пропагандой наркотиков заблокировали в Псковской области

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