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Общество

Российский центр защиты леса: Наибольший вред деревьям в Псковской области наносят ураганные ветры

Ураганные ветры названы причиной наибольшего вреда лесам в Псковской области. Фото: Андрей Степанов.

Ураганные ветры - вот причина наибольшего вреда лесам в Псковской области по итогам 2019 года. Такие данные сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Новгородской области».

«Что касается Псковской области, то площади поврежденных и погибших насаждений увеличились на 12,7% и 13,1% соответственно. К концу 2019 года площадь поврежденных занимает 3,4 тыс. га, из них площадь погибших - 80,88 га», - пояснили в ведомстве.

Еще одна причина гибели деревьев в регионе - болезни леса. Для Псковской области характерны очаги корневой губки.

«В целом ситуация относительно спокойная.  Если брать общий процент от площади, то поврежденные и погибшие леса занимают незначительную часть. Важно вовремя выявить такие участки и принять комплекс мер для того, чтобы предотвратить развитие очагов вредителей и болезней», - заявил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов.

В минувшем году в Псковской области были организованы санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 254,4 га, и данные работы будут продолжены в 2020 году.

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