Начальник псковского ГИБДД объяснил, зачем в городе устанавливают ограждения вдоль улиц

13:58, 13 февраля 2020, ПАИ

Ограждения вдоль улиц устанавливают в Пскове для формирования потока до пешеходного перехода и обеспечения безопасности граждан. Об этом заявил начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт 13 февраля в прямом эфире ПАИ-live.

Владимир Папорт отметил, что согласно ГОСТу, в населенных пунктах необходима 50-метровая зона, которая ограничивает пешеходов. «Это делается для того, чтобы пешеходы переходили дорогу именно через регулируемые пешеходные переходы», - пояснил он.

Также начальник псковского ГИБДД подчеркнул, что обязательно ограждения должны устанавливаться вблизи образовательных учреждений. Владимир Папорт отметил, что пока в Пскове не выполнена работа по установке ограждений в тех местах, где это требуется. В то же время он заметил, что работа ведётся, и, в первую очередь, ограждения устанавливаются вблизи школ и детских садов. «Их установка очень важна. Ограждения помогают скоординировать родителей, которые ведут детей в школы и детсады», - подчеркнул начальник псковского ГИБДД.

Владимир Папорт также сообщил, что все свои предложения по установке ограждений городское ГИБДД направило в управление УГХ администрации Пскова. «Городская комиссия по безопасности дорожного движения не всегда идёт навстречу нам, но в целом предложения, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в Пскове, остаются услышанными», - заметил он.

Ранее псковичи критиковали повсеместное появление ограждений вдоль дорог. В начале февраля глава администрации Пскова Александр Братчиков подчеркивал, что установка ограждений вдоль городских улиц продолжится, но монтировать будут только оцинкованные ограждения.