Себежское отделение «Единой России» станет пилотным для реализации проекта «ПолитСтартап»

14:18, 13 февраля 2020, ПАИ

Себежское местное отделение партии «Единая Россия» станет пилотным для реализации кадрового проекта партии «ПолитСтартап». Об этом заявил руководитель регионального исполнительного парйтиного комитета Андрей Карпов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.

По его словам, 17 февраля состоится заседание местного политического совета по определению наставников для участников «Политстартапа», а также произойдет знакомство с теми, кто зарегистрировался на сайте проекта.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что председатель партии Дмитрий Медведев встретится с участниками «ПолитСтартапа» на базе Высшей партийной школы.

«Для молодых, активных людей участие в «ПолитСтартапе» — прекрасная возможность испытать себя в реальной политике, учиться у ведущих политологов, технологов, общаться с известными спикерами», — пояснил Андрей Турчак.