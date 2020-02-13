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Общество

Областной турнир по шахматам среди школ-интернатов завершился в Опочке

Фото: Пресс-служба федерации шахмат Псковской области

В Опочке завершился областной турнир по шахматам среди школ-интернатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации шахмат Псковской области.

В отборочном турнире всероссийского соревнования «Восхождение» приняли участие команды специальных общеобразовательных организаций области. Такой турнир проводится в регионе уже пятый год и продолжает проект Российской шахматной федерации «Шахматы в детские дома».

Глава Опочецкого района Юрий Ильин и региональный уполномоченный по правам человека, президент федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, а также куратор шахматного всеобуча областного комитета по образованию Николай Агафонов перед началом турнира поздравили воспитанников школ-интернатов и пожелали шахматистам красивой игры.

1 место заняла ГБОУ ПО «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат», серебро досталось ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа — интернат». На третьей строчке расположилась ГБОУ ПО «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке».

Фото: Пресс-служба федерации шахмат Псковской области

Победители и призеры получили грамоты, медали и памятные призы. Команда-победитель примет участие в финале Всероссийских соревнований по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот в Сочи. 

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