В 2,2 раза снизились темпы роста цен на потребительском рынке в Псковской области

17:20, 13 февраля 2020, ПАИ

За январь 2020 года потребительские цены в Псковской области выросли на 0,5%, за аналогичный период прошлого года – на 1,1%. Таким образом, темпы роста цен снизились в 2,2 раза, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

В частности, в январе 2020 года продовольственные товары подорожали на 0,8% (в январе 2019 года – на 1,4%), непродовольственные товары – на 0,2% (в январе 2019 года – на 0,7%), услуги – на 0,4% (в январе 2019 года – на 1%).

Более всего выросли цены на свежие огурцы – на 31,7%, лук репчатый – на 11,4%, груши – на 11,1%, виноград – на 11%, картофель – на 9,5%. Также подорожало мясо индейки – на 5,4%, кетчуп – на 5,3%, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 4,7%, мороженые неразделанные креветки – на 3,8%, кофе натуральный в зернах и молотый – на 3%, сосиски, сардельки – на 2,8%, чай черный байховый – на 2,7%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на печень говяжью – на 5%, яйца куриные – на 4,3%, свинину (кроме бескостного мяса) – на 3,4%, окорочка куриные – на 3,2%, кур охлажденных и мороженых – на 3%. Из плодоовощной продукции подешевели апельсины – на 4,4%, свекла столовая – на 1,9%, орехи – на 0,6%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец января 2020 года составила в Псковской области 4 тысячи 289,23 рубля. Она увеличилась по сравнению с декабрем 2019 года на 1,2%.

Рост цен на непродовольственные товары был незначительным. Более других подорожали персональные компьютеры – на 1%, моющие и чистящие средства – на 0,7%, электротовары и другие бытовые приборы, медицинские товары и медикаменты – на 0,5%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на ювелирные изделия – на 1,9%, товары для животных – на 0,8%, товары для садоводства, товары для физической культуры, спорта и туризма – на 0,6%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на услуги в сфере зарубежного туризма – на 4,5%, медицинские услуги – на 2,6%, услуги организаций культуры – на 1,8%. Из бытовых услуг значительнее других подорожали услуги бань и душевых – на 1,6%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на услуги железнодорожного транспорта – на 7,8%, услуги страхования – на 2%, санаторно-оздоровительные услуги – на 1,2%.