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Псковские следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка на эскалаторе в «Акваполисе»

Доследственную проверку по факту получения ребенком травмы руки на эскалаторе торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» проводят псковские следователи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По предварительным данным, 13 февраля около 13:15 двухлетний мальчик находился вместе с матерью в здании комплекса. Он подбежал к движущемуся вниз эскалатору. В результате падения пальцы правой руки ребенка попали в движущиеся механизмы и были травмированы.

Пострадавшего мальчика незамедлительно госпитализировали в Псковскую детскую областную больницу. Там ему была оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь. Однако второй и третий палец руки не удалось сохранить, четвертый спасли. 

В настоящее время следователи совместно со специалистами осмотрели место происшествия, изъяли имеющие значение для дела документы и записи с камер наблюдения, опросили очевидцев происшествия и представителей администрации комплекса. Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается.

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