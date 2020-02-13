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Общество

Как формируются первые классы в школах Пскова — узнаем в ПАИ-live 14 февраля

14 февраля гостем прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live станет руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Поговорить мы планируем о формировании первых классов в школах города, о наиболее востребованных на данный момент образовательных учреждениях. Пойдет речь о детских садах и очередях в них — стоит ли сегодня перед Псковом такая проблема?

Не оставим без внимания вопросы строительства новых садиков и школ.

Попросим гостя подвести итоги прошедших этапов конкурса «Лучший воспитатель» и «Лучший педагог».

Начало прямого эфира — 10:00.

Задать свои вопросы Анне Кузыченко можно уже сейчас в чате проекте здесь >>>.

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