Как формируются первые классы в школах Пскова — узнаем в ПАИ-live 14 февраля

21:46, 13 февраля 2020, ПАИ

14 февраля гостем прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live станет руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Поговорить мы планируем о формировании первых классов в школах города, о наиболее востребованных на данный момент образовательных учреждениях. Пойдет речь о детских садах и очередях в них — стоит ли сегодня перед Псковом такая проблема?

Не оставим без внимания вопросы строительства новых садиков и школ.

Попросим гостя подвести итоги прошедших этапов конкурса «Лучший воспитатель» и «Лучший педагог».

Начало прямого эфира — 10:00.

Задать свои вопросы Анне Кузыченко можно уже сейчас в чате проекте здесь >>>.