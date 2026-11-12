Псковский музей рассчитывает принять миллионного посетителя до конца года
Псковский музей-заповедник готовится встретить миллионного посетителя в 2026 году. Юбилейный для учреждения рубеж планируют преодолеть уже в ноябре. Об этом ПАИ сообщили в музее.
С начала года музейные экспозиции, выставки и мероприятия посетили почти миллион человек. Жители и гости региона приходили на экскурсии, знакомились с новыми выставками, участвовали в мастер-классах и открывали для себя историю древнего Пскова.
Как отметили в музее, прежде учреждению ещё не удавалось достичь такой посещаемости. Миллионный гость получит не только возможность познакомиться с музейными коллекциями, но и специальный подарок от генерального директора.
В музее приглашают жителей и гостей города посетить экспозиции в ноябре. Возможно, именно один из ближайших посетителей станет тем самым миллионным гостем 2026 года.
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