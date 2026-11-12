Итоги проекта «Код помощи» подвели в Псковской области

17:31, 12 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области подвели итоги проекта «Код помощи», который завершился 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Итоги проекта рассмотрели на заседании президиума Псковского регионального отделения Российского Красного Креста. В нём принял участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания области Игорь Дитрих.

За год в 10 муниципальных образованиях области провели более 40 тренингов по первой помощи. Обучение прошли около 500 человек. Завершился проект чемпионатом.