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Общество

Автобусную остановку у деревни Логуны в Себежском районе оборудуют освещением

Вопрос об устройстве уличного освещения на автобусной остановке у деревни Логуны Себежского района рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента России сегодня, 12 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Обращение об устройстве освещения на остановке у поворота на деревню Логуны поступило от местного жителя Руслана Абашина.

«У нас остановка есть, а освещения на ней нет. Остановкой пользуется очень много людей, и в данный период времени, когда темнеет рано, это небезопасно, создаёт угрозу», – сказал он.

По словам главы Себежского округа Виктора Егорова, остановка находится на дороге регионального значения Толкачево – Себеж – Заситино. При этом в самой деревне постоянно проживают 11 человек, однако летом в деревню приезжают дачники и дети.

Фото: ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный отметил, что на дороге установят 12 опор освещения, а на сам проект требуется финансирование в размере 1,2 млн рублей.

«Президенту доклад о выполнении работ предоставим на начало лета. К этому времени нужно, чтобы работы были выполнены», – заключил Михаил Ведерников.

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