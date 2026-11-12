Автобусную остановку у деревни Логуны в Себежском районе оборудуют освещением

17:28, 12 ноября 2026, ПАИ

Вопрос об устройстве уличного освещения на автобусной остановке у деревни Логуны Себежского района рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента России сегодня, 12 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Обращение об устройстве освещения на остановке у поворота на деревню Логуны поступило от местного жителя Руслана Абашина.

«У нас остановка есть, а освещения на ней нет. Остановкой пользуется очень много людей, и в данный период времени, когда темнеет рано, это небезопасно, создаёт угрозу», – сказал он.

По словам главы Себежского округа Виктора Егорова, остановка находится на дороге регионального значения Толкачево – Себеж – Заситино. При этом в самой деревне постоянно проживают 11 человек, однако летом в деревню приезжают дачники и дети.

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный отметил, что на дороге установят 12 опор освещения, а на сам проект требуется финансирование в размере 1,2 млн рублей.

«Президенту доклад о выполнении работ предоставим на начало лета. К этому времени нужно, чтобы работы были выполнены», – заключил Михаил Ведерников.