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Общество

«На первом месте – самореализация»: участницы круглого стола в Пскове обсудили особенности женского бизнеса

Женское предпринимательство не ограничивается индустрией красоты, образованием и сферой услуг. Женщины руководят предприятиями химической, пищевой и строительной промышленности, а их подход к управлению нередко основан на эмпатии, стремлении создать комфортную рабочую среду и помочь каждому сотруднику найти своё место в команде. Об этом в медиацентре ПАИ говорили участницы круглого стола «Код женского предпринимательства» в рамках Недели креативной экономики «Другое дело».

Елена Прохорова. Фото: ПАИ

Председатель правления Объединённой организации предпринимателей общественного объединения «Белорусский союз женщин» Елена Прохорова рассказала, что в Беларуси финансовые организации охотнее идут навстречу женщинам-предпринимателям.

«Банки в Беларуси идут навстречу женскому бизнесу больше, чем мужскому. Женщины корректнее и экологичнее распоряжаются деньгами», – отметила Елена Прохорова.

Она подчеркнула, что женщины работают не только в традиционных для женского предпринимательства направлениях, связанных с услугами. Они также руководят предприятиями химической, пищевой и строительной отраслей.

Говоря об особенностях управления, Елена Прохорова выделила эмпатию как важный инструмент руководителя. По её мнению, такой подход предполагает желание помогать людям, вовлекать каждого в общее дело, создавать комфортные условия для работы и приносить пользу. Нередко это связано и с патриотизмом.

«Руководство через эмпатию – да. Желание помочь, всех занять делом, создать комфорт, быть полезной, что часто сопряжено с патриотизмом», – пояснила Елена Прохорова.

Директор центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Романова также обратила внимание на значительную роль женщин в сферах образования и здравоохранения. По её мнению, предпринимательская деятельность женщин не всегда связана с созданием крупных корпораций, однако именно они во многом обеспечивают работу важных социальных отраслей.

Анастасия Романова. Фото: ПАИ

Анастасия Романова считает, что мотивация женщин в бизнесе часто отличается от мужской: для них важна не только финансовая сторона, но и возможность профессиональной реализации. «У них всё-таки на первом месте доход, а у женщин – самореализация», – отметила Анастасия Романова.

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