Гран-при «Мини-мисс Россия»: как великолучанка Мирослава Иванова добилась такого успеха

17:37, 12 ноября 2026, ПАИ

Обладательница Гран-при «Мини-мисс Россия» великолучанка Мирослава Иванова представит страну на международном конкурсе. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Восьмилетняя Мирослава Иванова из Великих Лук завоевала Гран‑при на Всероссийском конкурсе «Юная мисс и мистер Россия 2026» в Ярославле. Для неё эта победа не первая, так как девочка выступает на конкурсах красоты с пяти лет. По словам мамы, успех заключается не только в таланте и внешности, но и в дисциплине и умении добиваться намеченных целей. Важна и поддержка семьи – родители активно участвуют во всех начинаниях дочери.

К конкурсу девочка готовилась несколько месяцев. Вместе с мамой они продумывали образы, репетировали творческие номера. Мирослава Иванова и в презентационном интервью на конкурсе признавалась, что у неё очень много интересов: спортивно-бальные танцы, гимнастика, вокал, плавание и рисование. «Я люблю путешествовать и открывать всё новое для себя вокруг», – отметила она.

В следующем году девочка представит Великие Луки и всю Россию на престижном международном конкурсе.