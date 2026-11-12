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Общество

Псковским предпринимательницам предложили расширять бизнес за счёт межрегиональных и международных связей

Российские предпринимательницы могут развивать бизнес не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, в том числе в странах, отношения с которыми осложнены политической обстановкой. При этом перспективы для сотрудничества открываются и в соседних регионах России. Об этом в медиацентре ПАИ говорили участницы круглого стола «Код женского предпринимательства», прошедшего в рамках Недели креативной экономики «Другое дело».

Инна Югай. Фото: ПАИ

Председатель комитета по международным связям Псковского регионального отделения «Опоры России» Инна Югай считает, что возможности российского рынка и стран Содружества Независимых Государств остаются значительными, а женщины играют заметную роль в развитии предпринимательства. «Ёмкость российского рынка и стран СНГ нескончаема. И женщины везде, им не страшно ничего, они – движущая сила», – отметила Инна Югай.

Она также рассказала о возможностях выхода на международные рынки. По её словам, интерес к сотрудничеству сохраняется даже со стороны государств, которые принято относить к недружественным. В качестве примера Инна Югай привела Южную Корею, откуда недавно вернулась, и отметила, что российские женщины развивают там собственный бизнес. Положительный опыт предпринимательского взаимодействия, по её словам, есть также в Китае, Киргизии и Казахстане.

«Что касается выхода на международный рынок: с нами хотят дружить даже недружественные страны. Это, например, касается Южной Кореи, из которой я недавно вернулась. Наши женщины и там развивают бизнес. Такой же опыт есть в Китае, Киргизии, Казахстане», – рассказала председатель комитета по международным связям.

При этом международное направление – не единственная возможность для роста. Инна Югай подчеркнула, что предпринимателям важно искать партнёров и на рынках соседних российских регионов. Деловые встречи и форумы помогают находить единомышленников, знакомиться с потенциальными партнёрами и запускать совместные проекты.

Одной из таких площадок станет форум «Она создаёт будущее», который пройдёт в Пскове 13 ноября. По словам вице-председателя Псковского регионального отделения «Опоры России» Ирины Григорьевой, мероприятие призвано помочь представителям малого и микробизнеса, прежде всего женщинам, преодолеть страх перед расширением собственного дела.

Ирина Григорьева. Фото: ПАИ

«Нам хочется давать возможность развиваться малому и микробизнесу, то есть женщинам. А им, как правило, мешает страх перед масштабированием. Хотелось как раз давать им опору и уверенность, именно поэтому появился форум «Она создаёт будущее», который пройдёт в Пскове 13 ноября», – рассказала Ирина Григорьева.

Она добавила, что форум станет возможностью завязать новые деловые знакомства, наладить сотрудничество между регионами, найти партнёров для совместных проектов и коллабораций.

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