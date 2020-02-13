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Общество

Международная «Вахта памяти» пройдет в Себежском и Невельском районах

Две международные «Вахты памяти» пройдут в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, 13 февраля по данной теме состоялось заседание под руководством начальника Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области Натальи Плявинской. 

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В ходе совещания было объявлено, что в 2020 году на территории Псковской области пройдут две международных «Вахты памяти» - для взрослых и молодежных поисковых отрядов.

Так, с 25 апреля по 8 мая международная «Вахта памяти» состоится в Себежском районе. Она пройдет с участием поисковых отрядов из разных регионов России, Республики Беларусь и Казахстана. От Псковской области в мероприятии запланировано участие молодежи из всех муниципалитетов.

Молодежь приобщится к работе взрослых профессиональных поисковых отрядов и познакомится с азами поискового дела. В частности, школьники и студенты поработают с документами военных архивов, попробуют провести аэрофотосъемку и определить предполагаемые места гибели солдат.

В планах - проведение ряда образовательных мероприятий. Среди них презентация проекта «Без срока давности» и знакомство с архивной деятельностью в части поиска и отбора материала, фотографий и документов, представляющих историческую ценность.

Второе важное событие Года памяти и славы в регионе — 13-я международная молодежная «Вахта памяти», которая пройдет с 5 по 15 августа в Невельском районе. В рамках мероприятия соберутся школьники со своими родителями для участия в поисковой экспедиции. В прошлом году участниками «Вахты памяти», проходившей в этом муниципалитете, стали более 100 человек. Тогда поисковиками были подняты останки 129 бойцов.

Напомним, в рамках исполнения указа президента РФ о проведении в России Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Псковской области разработан план мероприятий, куда вошло порядка 50 региональных и всероссйиских акций и проектов, проведение которых запланировано в течение всего года.

 

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