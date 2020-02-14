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Общество

Материнский капитал разрешат тратить на игрушки и одежду

Материнский капитал предлагают разрешить тратить на товары для детей: игрушки, одежду, трикотаж, школьные принадлежности и средства гигиены отечественного производства. Как сообщают «Известия», это поможет как родителеям, так и российским производителям перечисленных товаров.

Пилотный проект нововведения планируется запустить в Москве. Предлагается составить реестр отечественных производителей детских товаров, которые зарегистрированы в Москве или ведут здесь свою торговую деятельность. Именно на их продукцию родители смогут тратить материнский капитал.

Эксперты поддерживают данное предложение. Они считают, что материнский капитал уже можно использовать на покупку детских товаров, если речь идет о семье с ребенком-инвалидом. По разным подсчетам, суммы материнского капитала всё равно не хватит, чтобы покрыть крупные траты, связанные с воспитанием ребенка, поэтому следует позволить семьям использовать эти средства на необходимые конкретно им товары. 

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