Переходившую дорогу в неположенном месте псковичку сбили на улице Петровской

08:49, 14 февраля 2020, ПАИ

В Пскове на улице Петровской 40-летняя автоледи за рулем автомобиля Kia Seed сбила 43-летнюю жительницу города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 13 февраля около 7:28 часов.

Известно, что потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте, не по пешеходному переходу. В результате столкновения она получила травму головы и ушиб ноги, госпитализирована не была.

По информации сотрудников ГИБДД, водитель иномарки была трезва в момент совершения ДТП. По факту случившегося продолжается проверка.