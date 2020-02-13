0
17:53
Следователи назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
13:33
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
10:07
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
09:41
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
07:22
Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области
02:32
Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
23:04
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
Еще новости
Происшествия

Переходившую дорогу в неположенном месте псковичку сбили на улице Петровской

В Пскове на улице Петровской 40-летняя автоледи за рулем автомобиля Kia Seed сбила 43-летнюю жительницу города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 13 февраля около 7:28 часов.

Известно, что потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте, не по пешеходному переходу. В результате столкновения она получила травму головы и ушиб ноги, госпитализирована не была.

По информации сотрудников ГИБДД, водитель иномарки была трезва в момент совершения ДТП. По факту случившегося продолжается проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Следователи назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
13 февраля 2020
Следователи назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
13 февраля 2020
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
13 февраля 2020
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
13 февраля 2020
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области
13 февраля 2020
Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области
Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
13 февраля 2020
Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
12 февраля 2020
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
12 февраля 2020
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля

Идет загрузка...