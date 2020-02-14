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Общество

Псковская область подала заявку в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы»

Псковская область сформировала заявку на участие в новом федеральном проекте «Мосты и путепроводы», который планируется включить в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Вопрос формирования проекта обсуждался 13 февраля на селекторном совещании с субъектами Российской Федерации под председательством заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко. В нем принял участие председатель комитета Борис Елкин.

На данном этапе регионы прорабатывают планы-графики работ по ремонту аварийных и предаварийных мостовых сооружений, а также по строительству недостающих переходов через железнодорожные пути разного уровня (путепроводы).

В настоящее время в Российской Федерации зафиксировано 3,9 тысячи аварийных мостовых сооружений, 486 путепроводов и 22 крупных моста. На региональных дорогах Псковской области насчитывается более 500 мостов, из них 67 эксплуатируются в режиме ограниченной грузоподъемности.

При федеральной поддержке на трех объектах уже начался капитальный ремонт – через реку Шелонь на 10 км автодороги Дубровка – Дедовичи в Дедовичском районе, через ручей на 11 км автодороги Заозерье – Бродовичи – Дубье в Порховском районе и через реку Кебца на 25 км автодороги Подборовье - Лопатово - Боровичи в Псковском районе. Началась реконструкция единственных в России транспортных цепных мостов в Острове.

В заявку Псковской области на участие в федеральном проекте вошли:

- Троицкий мост через реку Пскову в городе Пскове;

- мост через реку Лазавица по проспекту Гагарина в городе Великие Луки;

- мост через реку Шелонь на 67 км автодороги Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дновском районе;

- мост через реку Великая на 9 км автодороги Пушкинские Горы – Рождество - Велье в Пушкиногорском районе;

- мост через реку Неведрянка на автодороге Толкачево – Себеж - Заситино.

В проект заявлено строительство автодорожного путепровода через железную дорогу между проспектом Гагарина и улицей Малышева в Великих Луках.

«Проект очень нужный и важный для дорожной сферы Псковской области. Это возможность привлечь в регион дополнительный федеральные средства на ремонт пришедших в негодность и строительство новых мостовых сооружений», - прокомментировал Борис Елкин.

Масштабная реализация федерального проекта «Мосты и путепроводы» запланирована на 2021 год.

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