За наркотики и взятки осудили сотрудника исправительной колонии в Псковской области

09:46, 14 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области сотрудника исправительной колонии осудили за сбыт наркотиков и получение взяток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония №2» УФСИН РФ по области с 2017 года по март 2018 года неоднократно приносил на территорию тюрьмы, расположенной в деревне Крюки-1 Островского района запрещенные предметы. В частности, мобильные телефоны, лекарства, наркотические средства. За это он получил взятки на общую сумму 85 600 рублей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.