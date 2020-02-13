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За наркотики и взятки осудили сотрудника исправительной колонии в Псковской области

В Псковской области сотрудника исправительной колонии осудили за сбыт наркотиков и получение взяток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония №2» УФСИН РФ по области с 2017 года по март  2018 года неоднократно приносил на территорию тюрьмы, расположенной в деревне Крюки-1 Островского района запрещенные предметы. В частности, мобильные телефоны, лекарства, наркотические средства. За это он получил взятки на общую сумму 85 600 рублей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

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