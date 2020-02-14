Около 2 тысяч первоклассников пойдут в школы Пскова в этом году

10:38, 14 февраля 2020, ПАИ

Около 2 тысяч первоклассников пойдут в школы Пскова в этом году, таким образом, к 1 сентября планируется сформировать 95-98 первых классов, сообщила в эфире ПАИ-live начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

«Две тысячи - те, кто подал заявления, и уже зачислены. Основной период подачи документов прошёл, и сейчас мы ждем запоздавших. Всё идёт в рабочем режиме, сверхъестественных ситуаций нет, и мы надеемся, что не будет. С 1 июля при наличии свободных мест начнётся приём документов от тех, кто хочет пойти в школу не в своём районе. Причём на Запсковье и дальнем Завеличье места вряд ли будут», - уточнила Анна Кузыченко.

Те, кто, например, снимает квартиру в Пскове, прописаны в районе, но проживают у школы, в которую хотели бы отправить своего ребёнка, могут взять временную регистрацию в съёмном жилье. Причём братья и сестры детей, которые уже учатся в той или иной школе, имеют первоочередное право пойти в одно учебное заведение.

«В центре также все школы заполнены, в отдалённых районах вроде Любятово и Крестов места ещё есть, они чуть менее загружены», - рассказала начальник управления образования.

По её словам, рост рождаемости заметно сказывается на наполняемости школ и, в частности, первых классов. «Последние два года на Завеличье 34-36 детей в одном классе. И таких школ всё больше. Сейчас это практически все школы Завеличья, которое интенсивно застраивается. У нас там по семь первых классов, идёт большая нагрузка. Застройка района не останавливается, поэтому мы ищем варианты для новой школы на дальнем Завеличье», - отметила Анна Кузыченко.

Растёт нагрузка и на учителей начальных классов, многие из которых работают на две ставки - в две смены. «Потребность в кадрах есть всегда. У нас для учителей 88 актуальных вакансий в школах города. Возглавляют список востребованных вакансий - учителя начальных классов, затем следуют учителя английского языка, физики, учитель трудов для мальчиков», - рассказала Анна Кузыченко.