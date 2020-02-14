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Общество

Генетическая лаборатория открылась в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Генетическая лаборатория Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области площадью около 200 квадратных метров открылась в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В экскурсии по лаборатории приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник областного УМВД России Алексей Овсянников, врио начальника ЭКЦ Роман Коркунов и представители средств массовой информации.

Заместитель начальника отдела экспертно-аналитического центра, начальник отделения ДНК-исследований и учета Светлана Орлова показала оснащение пяти лабораторных кабинетов, в которых работают шесть специалистов.

Фото Дарьи Хватковой

Теперь в Пскове по биологическим следам или объектам можно установить половую принадлежность, принадлежность образцов конкретному лицу и неопознанные останки трупов. Помимо этого, эксперты смогут устанавливать истинных родителей ребенка по делам спорного отцовства.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что псковским полицейским не придется отвозить материалы для исследования в Великий Новгород и Санкт-Петербург. Например, в 2019 году для псковской полиции провели около 100 генетических экспертиз по особо тяжким преступлениям.

«Для нашего региона это очень важное событие. Хотелось бы, чтобы и преступления военных лет, Великой Отечественной войны, тоже могли исследовать здесь», — отметил он и выразил надежду, что раскрываемость преступлений благодаря мощностям лаборатории повысится.

Также Михаил Ведерников вручил сотрудникам лаборатории сертификат на приобретение компьютера для обработки полученных с микроскопа изображений.

Алексей Овсянников поблагодарил губернатора за оказанную поддержку и отметил, что лабораторию открыли раньше срока - ее открытие планировалось через год. Всего в России 74 подобных лаборатории.

В Пскове она разместилась в доме №87а на улице Белинского.

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