«Лицом к городу: Александр Братчиков о весенних проблемах Пскова и их решении (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

14:03, 14 февраля 2020, ПАИ

14 февраля в формате прямого эфира выходит вторая программа «Лицом к городу» с главой администрации Пскова Александром Братчиковым. Это традиционное часовое интервью, в ходе которого звучат вопросы о жизни города, о его проблемах, ожиданиях, перспективах развития.

На этот раз в центре внимания проекты строительства школ и садиков, ремонта дорог и мостов, озеленения Пскова.

Особо планируется выделить тему подготовки к 75-летию Победы.

Прозвучат и вопросы от читателей. В их числе: что будет с Детским парком, что будет с гаражами, через которые по плану должна пройти улица Кузбасской дивизии, почему так плохо убирали грязь с улиц этой зимой.

Свои вопросы читатели могут писать в чат прямого эфира ПАИ здесь >>>.

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