Дмитрий Шахов принял участие в награждении общественных деятелей Псковской области

14:01, 14 февраля 2020, ПАИ

В Общественной палате Псковской области прошло награждение общественных деятелей региона. Награды вручались за эффективную деятельность по обеспечению прав граждан в местах принудительного содержания. Об этом Псковскому агентству информации сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

За обеспечение эффективного взаимодействия по защите прав граждан благодарностью уполномоченного по правам человека в Российской Федерации награждён председатель общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков. За многолетний личный вклад в становление и развитие общественного контроля и обеспечения прав граждан благодарностью Общественной палаты России награждён протоиерей Николай Егоров, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торга) в Пскове.