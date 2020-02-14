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Общество

Дмитрий Шахов принял участие в награждении общественных деятелей Псковской области

В Общественной палате Псковской области прошло награждение общественных деятелей региона. Награды вручались за эффективную деятельность по обеспечению прав граждан в местах принудительного содержания. Об этом Псковскому агентству информации сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

За обеспечение эффективного взаимодействия по защите прав граждан благодарностью уполномоченного по правам человека в Российской Федерации награждён председатель общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков. За многолетний личный вклад в становление и развитие общественного контроля и обеспечения прав граждан благодарностью Общественной палаты России награждён протоиерей Николай Егоров, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торга) в Пскове.

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