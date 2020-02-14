В Пскове планируют ежегодно сдавать по две новых школы

16:22, 14 февраля 2020, ПАИ

Сдавать ежегодно по две новых школы — именно такую задачу на ближайшие годы поставил перед городскими властями губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Только при таком подходе можно ликвидировать вторые смены, рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков в рамках программы «Лицом к городу» в эфире Псковского агентства информации 14 февраля.

Одна муниципальная школа появится в Борисовичах. Ее строительство начнется в 2021 году, рассчитана она будет на 1300 учеников.

Он подчеркнул, что участок определен, учтены интересы жителей прилегающих многоквартирных домов, наличие коммуникаций, необходимых для строительства и запуска нового учреждения образования. «Территория определена, но конкретно пока я не стал бы озвучивать ее, так как пока не проведены общественные слушания», - отметил он.

Причиной для выбора именно этого микрорайона стало количество молодых семей с детьми в данной части города. Борисовичи — примыкают к Дальнему Завеличью, активно застраиваются, ежегодно здесь вводят в строй несколько многоэтажных зданий. Единственная школа, которая здесь появилась, - Псковская инженерно-лингвистическая гимназия. «Это новое современное здание, отвечающее всем требованиям к образовательному процессу, и школа очень востребована у родителей псковских школьников», - отметил Александр Братчиков. Чтобы разгрузить гимназию и принято решение построить неподалеку еще одну школу.

«Мы также не отказываемся от идеи строительства новой школы на улице Юбилейной. Она будет рассчитана на 600-800 мест. На территории города в последние 20 лет ведется активная точечная застройка, и найти свободный земельный участок для строительства школы проблематично. Но с учетом загруженности школ в районе улицы Юбилейной, мы понимаем, что еще одно здание здесь необходимо», - подчеркнул глава администрации Пскова.

Следующим этапом станет строительство школы на Запсковье. «Школа есть в генплане города. Территориально она появится в квартале, который является продолжением Сиреневого бульвара», - отметил Александр Братчиков.

Еще один объект планируется возвести в районе улиц Доставалова и Шестока. Однако земельный участок принадлежит министерству обороны, это и осложняет начало работ.

«Все предварительные договоренности есть, документы собраны, готовы к работе. Все сети, которые находятся на территории, осмотрены. Ждем ответ от министерства обороны», - добавил глава администрации города.