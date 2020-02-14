Единороссы открыли памятную доску Андрею Кирикову в Пыталово

18:05, 14 февраля 2020, ПАИ

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Участнику боевых действий в Чеченской Республике, старшему сержанту Андрею Кирикову установили памятную доску с его именем в Пыталовском филиале Островского многопрофильного колледжа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», Андрей Кириков являлся воспитанником данного учебного заведения.

Открыли памятную доску заместитель секретаря псковского регионального отделения Партии «Единая Россия», вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель региональной общественной приемной партии Юрий Сорокин и глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Юрий Сорокин подчеркнул, что Андрей Кириков – настоящий герой и пример для подражания всей современной молодежи.

Также учебному заведению в торжественной обстановке вручили копию Знамени Победы. На церемонии присутствовали участники боевых действий разных лет, ветераны Великой Отечественной войны, представители пограничных войск, местные жители, учащиеся, члены «Юнармии».

Юрий Сорокин отметил, что молодежь очень живо интересуется историей своей страны и своего края. Он призвал их не забывать героических поступков земляков и равняться на них. «Уверен у подрастающего поколения, которое так трепетно относится к своим героям, обязательно получится сохранить всю правду о военной истории нашей страны и донести ее до своих потомков», - добавил он.

Андрей Кириков – участник боевых действий в Чеченской Республике, погиб 15 января 2000 года, награжден Орденом мужества посмертно.