0
21:28
Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
19:36
Проблемы организации горячего питания школьников обсудили в Пскове
17:42
Новые аттракционы появятся в Детском парке Пскова
16:58
Здание Центра помощи детям в Печорах возьмут на государственный баланс
16:55
Частная компания выполнит реконструкцию Зеленого театра в Пскове за свой счет
16:22
В Пскове планируют ежегодно сдавать по две новых школы
15:57
Михаил Ведерников поблагодарил ветеранов из Печорского района
Еще новости
Общество

Пскович показал наилучший результат в Европе по прыжкам в длину

Евгений Караваев. Фото Арслана Байрамова

Воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области, легкоатлет Евгений Караваев занял первое место на Кубке Москвы среди юниоров по прыжкам в длину. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, спортсмен показал результат 7 м 53 см, что длиннее на 13 см предыдущего лучшего результата.

Отмечается, что достигнутый на Кубке Москвы показатель является лучшим на сегодняшний день результатом по прыжкам в длину среди спортсменов до 20 лет в Европе и вторым результатом в мире (лучший 7 м 62 см).

А выступая на взрослом Чемпионате Москвы, Евгений Караваев еще на 5 см улучшил свой показатель (7 м 58 см), заняв третье место. Кроме этого, псковский спортсмен занял третье место на Первенстве России в Волгограде для спортсменов до 20 лет.

«В прошлом году мы много времени потеряли из-за моей травмы. Но в этом году многое изменили с тренером в системе подготовки и я доволен результатом и надеюсь еще лучшить его по ходу сезона», - рассказал спортсмен.

Тренируют Евгения Караваева Вера Яковлева и Татьяна Таганская.

Арслан Байрамов
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
14 февраля 2020
Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
Новые аттракционы появятся в Детском парке Пскова
14 февраля 2020
Новые аттракционы появятся в Детском парке Пскова
Здание Центра помощи детям в Печорах возьмут на государственный баланс
14 февраля 2020
Здание Центра помощи детям в Печорах возьмут на государственный баланс
Частная компания выполнит реконструкцию Зеленого театра в Пскове за свой счет
14 февраля 2020
Частная компания выполнит реконструкцию Зеленого театра в Пскове за свой счет
В Пскове планируют ежегодно сдавать по две новых школы
14 февраля 2020
В Пскове планируют ежегодно сдавать по две новых школы
Михаил Ведерников поблагодарил ветеранов из Печорского района
14 февраля 2020
Михаил Ведерников поблагодарил ветеранов из Печорского района
Михаил Ведерников посетил «райское местечко» в Печорском районе
14 февраля 2020
Михаил Ведерников посетил «райское местечко» в Печорском районе
«Лицом к городу: Александр Братчиков о весенних проблемах Пскова и их решении (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14 февраля 2020
«Лицом к городу: Александр Братчиков о весенних проблемах Пскова и их решении (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...