Пскович показал наилучший результат в Европе по прыжкам в длину

19:56, 14 февраля 2020, ПАИ

Воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области, легкоатлет Евгений Караваев занял первое место на Кубке Москвы среди юниоров по прыжкам в длину. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, спортсмен показал результат 7 м 53 см, что длиннее на 13 см предыдущего лучшего результата.

Отмечается, что достигнутый на Кубке Москвы показатель является лучшим на сегодняшний день результатом по прыжкам в длину среди спортсменов до 20 лет в Европе и вторым результатом в мире (лучший 7 м 62 см).

А выступая на взрослом Чемпионате Москвы, Евгений Караваев еще на 5 см улучшил свой показатель (7 м 58 см), заняв третье место. Кроме этого, псковский спортсмен занял третье место на Первенстве России в Волгограде для спортсменов до 20 лет.

«В прошлом году мы много времени потеряли из-за моей травмы. Но в этом году многое изменили с тренером в системе подготовки и я доволен результатом и надеюсь еще лучшить его по ходу сезона», - рассказал спортсмен.

Тренируют Евгения Караваева Вера Яковлева и Татьяна Таганская.