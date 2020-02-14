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Общество

Пыталовский суд оштрафовал поляка за попытку перевезти наркотики через границу

100 тысяч рублей штрафа получил гражданин Польши за незаконные приобретение и хранение наркотиков, а также попытку перевезти их через границу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пыталовского района.

С 25 июля по 31 июля 2019 года поляк купил гашиш массой 4,80 г, а также каннабис массой 9,31 г в Москве. Наркотики мужчина хранил в своем автомобиле. 1 августа он приехал в зону постоянного таможенного контроля многостороннего автомобильного пункта пропуска и скрыл от таможенного контроля наркотические вещества. 

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

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