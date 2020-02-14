Пыталовский суд оштрафовал поляка за попытку перевезти наркотики через границу

20:39, 14 февраля 2020, ПАИ

100 тысяч рублей штрафа получил гражданин Польши за незаконные приобретение и хранение наркотиков, а также попытку перевезти их через границу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пыталовского района.

С 25 июля по 31 июля 2019 года поляк купил гашиш массой 4,80 г, а также каннабис массой 9,31 г в Москве. Наркотики мужчина хранил в своем автомобиле. 1 августа он приехал в зону постоянного таможенного контроля многостороннего автомобильного пункта пропуска и скрыл от таможенного контроля наркотические вещества.

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.