До смерти забившему жителя Печор мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

23:03, 14 февраля 2020, ПАИ

Мужчину, до смерти забившему жителя Печор, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

7 сентября 2019 в период с 18:20 до 18:35 у здания одного из магазинов на улице Рижской в Печорах злоумышленник поссорился с нетрезвым местным жителем. В результате потасовки он ударил его кулаком по телу, а также четыре раза ногой по голове, когда он пытался подняться с земли, ударившись головой об асфальт.

Потерпевший умер в своем доме в тот же вечер. Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ находится на рассмотрении в суде, добавили в ведомстве.