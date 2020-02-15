В День всех влюбленных на улицах Пскова сбили двух женщин

11:08, 15 февраля 2020, ПАИ

В Пскове 14 февраля зафиксированы два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в первом случае под колесами автомашины оказалась 87-летняя женщина.

Все случилось у дома 29/31 по Рижскому проспекту. Около 13:30 автомобиль «Хендай Солярис», управлял которым 45-летний мужчина, сдавал задом на дворовой территории. Водитель не увидел пешехода. В результате наезда у женщины диагностирован ушиб левого голеностопного сустава. Госпитализация ей не потребовалась.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло у дома 83 по улицу Советской. В 16:23 на нерегулируемом пешеходном переходе автомашины «Ниссан» сбила 31-летнюю женщину. У пострадавшей – перелом лучевой кости со смещением.