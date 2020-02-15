0
11:59
«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ
08:56
Пятиклассник спас тонущего ребенка в Стругокрасненском районе
23:18
Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике
22:02
Печоры могут стать территорией опережающего социально-экономического развития
21:28
Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
19:36
Проблемы организации горячего питания школьников обсудили в Пскове
17:42
Новые аттракционы появятся в Детском парке Пскова
Еще новости
Общество

«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ

Кампус ПсковГУ обещают сдать в конце августа 2019 года. Фото: Наталья Оглоблина.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 февраля побывал на строительной площадке студенческого кампуса ПсковГУ на набережной реки Великой. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава региона в сопровождении своего заместителя Василия Осипова и врио ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной осмотрели площадку, прилегающую к корпусам здания, побывали внутри сооружений.

«Сдача объекта намечена на третью неделю августа этого года», - сообщила Наталья Ильина.

В ближайшее время корпуса кампуса начнут отапливать. Фото: Наталья Оглоблина.

На данный момент первоочередные мероприятия на объекте – работы на кровле и запуск отопления. Василий Осипов отметил, что данные мероприятия находятся на особом контроле, тепло вскоре будет подано.

Представитель подрядной компании пояснил, что это позволит просушить имеющиеся помещения, корпуса А и B в первую очередь, вторым этапом станут корпуса D и C. После этого работы выйдут на финишную прямую.

«Долго раскачиваемся», - сделал замечание губернатор.

Псковский губернатор осмотрел кампус ПсковГУ 15 февраля. Фото: Наталья Оглоблина.

Сейчас на объекте постоянно задействованы 20 рабочих. Наталья Ильина добавила, что в апреле будут начаты работы по благоустройству прилегающей к кампусу территории. Эта часть мероприятий будет вестись параллельно основным и не отразится на намеченных сроках сдачи объекта.

Кампус ПсковГУ станет одной из современных площадок университета. Здесь разместятся студенческое общежитие, территории для занятий, творчества и отдыха. Общая площадь составит 16 тысяч кв.метров.

В 2016 году недостроенное здание гостиницы выкупило Минобрнауки РФ, затем правительством были выделены около 450 млн рублей на реализацию проекта по созданию студенческого кампуса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ
15 февраля 2020
«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ
Пятиклассник спас тонущего ребенка в Стругокрасненском районе
15 февраля 2020
Пятиклассник спас тонущего ребенка в Стругокрасненском районе
Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике
14 февраля 2020
Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике
Печоры могут стать территорией опережающего социально-экономического развития
14 февраля 2020
Печоры могут стать территорией опережающего социально-экономического развития 2
Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
14 февраля 2020
Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
Новые аттракционы появятся в Детском парке Пскова
14 февраля 2020
Новые аттракционы появятся в Детском парке Пскова
Здание Центра помощи детям в Печорах возьмут на государственный баланс
14 февраля 2020
Здание Центра помощи детям в Печорах возьмут на государственный баланс
Частная компания выполнит реконструкцию Зеленого театра в Пскове за свой счет
14 февраля 2020
Частная компания выполнит реконструкцию Зеленого театра в Пскове за свой счет

Идет загрузка...