«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ

11:59, 15 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 февраля побывал на строительной площадке студенческого кампуса ПсковГУ на набережной реки Великой. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава региона в сопровождении своего заместителя Василия Осипова и врио ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной осмотрели площадку, прилегающую к корпусам здания, побывали внутри сооружений.

«Сдача объекта намечена на третью неделю августа этого года», - сообщила Наталья Ильина.

На данный момент первоочередные мероприятия на объекте – работы на кровле и запуск отопления. Василий Осипов отметил, что данные мероприятия находятся на особом контроле, тепло вскоре будет подано.

Представитель подрядной компании пояснил, что это позволит просушить имеющиеся помещения, корпуса А и B в первую очередь, вторым этапом станут корпуса D и C. После этого работы выйдут на финишную прямую.

«Долго раскачиваемся», - сделал замечание губернатор.

Сейчас на объекте постоянно задействованы 20 рабочих. Наталья Ильина добавила, что в апреле будут начаты работы по благоустройству прилегающей к кампусу территории. Эта часть мероприятий будет вестись параллельно основным и не отразится на намеченных сроках сдачи объекта.

Кампус ПсковГУ станет одной из современных площадок университета. Здесь разместятся студенческое общежитие, территории для занятий, творчества и отдыха. Общая площадь составит 16 тысяч кв.метров.

В 2016 году недостроенное здание гостиницы выкупило Минобрнауки РФ, затем правительством были выделены около 450 млн рублей на реализацию проекта по созданию студенческого кампуса.