«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 февраля побывал на строительной площадке студенческого кампуса ПсковГУ на набережной реки Великой. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава региона в сопровождении своего заместителя Василия Осипова и врио ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной осмотрели площадку, прилегающую к корпусам здания, побывали внутри сооружений.
«Сдача объекта намечена на третью неделю августа этого года», - сообщила Наталья Ильина.
На данный момент первоочередные мероприятия на объекте – работы на кровле и запуск отопления. Василий Осипов отметил, что данные мероприятия находятся на особом контроле, тепло вскоре будет подано.
Представитель подрядной компании пояснил, что это позволит просушить имеющиеся помещения, корпуса А и B в первую очередь, вторым этапом станут корпуса D и C. После этого работы выйдут на финишную прямую.
«Долго раскачиваемся», - сделал замечание губернатор.
Сейчас на объекте постоянно задействованы 20 рабочих. Наталья Ильина добавила, что в апреле будут начаты работы по благоустройству прилегающей к кампусу территории. Эта часть мероприятий будет вестись параллельно основным и не отразится на намеченных сроках сдачи объекта.
Кампус ПсковГУ станет одной из современных площадок университета. Здесь разместятся студенческое общежитие, территории для занятий, творчества и отдыха. Общая площадь составит 16 тысяч кв.метров.
В 2016 году недостроенное здание гостиницы выкупило Минобрнауки РФ, затем правительством были выделены около 450 млн рублей на реализацию проекта по созданию студенческого кампуса.