Золотая осень задерживается: в нацпарке «Себежский» подвели сентябрьские итоги мониторинга погоды

19:52, 10 октября 2026, ПАИ

Итоги мониторинга погодных условий за сентябрь 2026 года подвели в национальном парке «Себежский». По данным автоматической метеостанции, установленной в Зелёном квартале нацпарка, погодные условия в сентябре вновь оказались выше среднемноголетних значений по большинству показателей. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Средняя температура сентября этого года составила +13,4 °C, что на 2,3 градуса ниже среднемноголетнего показателя (+15,7). В прошлом году сентябрь также был прохладнее среднемноголетнего значения: его средняя температура составила +14,2 °C.

Абсолютный максимум температуры воздуха в этом сентябре составил +25,1 °C и наблюдался в 14 часов 9 сентября, что выше среднего многолетнего максимума (+23,1). Минимальные температуры воздуха отмечались в предрассветные часы 28 и 29 сентября и составляли от +7,0 до +6,8 °C. По этому показателю сентябрь этого года оказался теплее сентября 2025 года, когда минимальные ночные температуры (+2,0 °C) оказались рекордно низкими по сравнению со среднемноголетними значениями (+6,5).

В сентябре этого года выпало 174,0 мм осадков – более чем в шесть раз выше нормы (27 миллиметров). Отметим, что в сентябре наблюдался самый дождливый день за 2026 год: 25 сентября выпало 36 миллиметров осадков. Предыдущий максимум за год был отмечен 17 августа. С начала года общее количество осадков, выпавших на территории национального парка, составило 522 миллиметра.

Со второй декады августа наблюдается плавное остывание как поверхностных, так и глубинных слоёв почвы. В сентябре этот процесс продолжился. Суточный градиент температур поверхностных и глубинных слоёв почвы к концу месяца почти сгладился: температура по всем горизонтам составила 11,5–12,2 °C.

Уровень воды в водоёмах национального парка поднялся. В большинстве крупных озёр «цветение», вызванное развитием теплолюбивых планктонных зелёных и сине-зелёных водорослей, закончилось, и вода просветляется. Показатель прозрачности по диску Секки на озёрах Озерявки и Белое составляет 3,2–3,5 метра, на озере Себежском – 2,0–2,8 метров, на озере Нечерица – 1,8 метров. Температура воды в озёрах к концу месяца достигла +12 °C. Началось разрушение термоклина в стратифицированных глубоких озёрах.

Наиболее заметной чертой сезонных изменений фитоценоза является изменение его «внешности», то есть цветового аспекта. В фенологическом плане в сентябре наблюдается отчётливое появление жёлтого, бурого и оранжевого аспектов. Начало пожелтения листьев берёзы указывает на наступление подсезона «ранняя осень». В нацпарке отметили, что к концу месяца не произошло полного окрашивания листвы у всех деревьев и кустарников, травянистых растений, и не отмечалось заморозков. Таким образом, добавили специалисты, золотая осень пока не наступила.