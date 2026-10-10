Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Золотая осень задерживается: в нацпарке «Себежский» подвели сентябрьские итоги мониторинга погоды

Итоги мониторинга погодных условий за сентябрь 2026 года подвели в национальном парке «Себежский». По данным автоматической метеостанции, установленной в Зелёном квартале нацпарка, погодные условия в сентябре вновь оказались выше среднемноголетних значений по большинству показателей. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Фото: национальный парк «Себежский»

Средняя температура сентября этого года составила +13,4 °C, что на 2,3 градуса ниже среднемноголетнего показателя (+15,7). В прошлом году сентябрь также был прохладнее среднемноголетнего значения: его средняя температура составила +14,2 °C.

Абсолютный максимум температуры воздуха в этом сентябре составил +25,1 °C и наблюдался в 14 часов 9 сентября, что выше среднего многолетнего максимума (+23,1). Минимальные температуры воздуха отмечались в предрассветные часы 28 и 29 сентября и составляли от +7,0 до +6,8 °C. По этому показателю сентябрь этого года оказался теплее сентября 2025 года, когда минимальные ночные температуры (+2,0 °C) оказались рекордно низкими по сравнению со среднемноголетними значениями (+6,5).

В сентябре этого года выпало 174,0 мм осадков – более чем в шесть раз выше нормы (27 миллиметров). Отметим, что в сентябре наблюдался самый дождливый день за 2026 год: 25 сентября выпало 36 миллиметров осадков. Предыдущий максимум за год был отмечен 17 августа. С начала года общее количество осадков, выпавших на территории национального парка, составило 522 миллиметра.

Фото: национальный парк «Себежский»

Со второй декады августа наблюдается плавное остывание как поверхностных, так и глубинных слоёв почвы. В сентябре этот процесс продолжился. Суточный градиент температур поверхностных и глубинных слоёв почвы к концу месяца почти сгладился: температура по всем горизонтам составила 11,5–12,2 °C.

Уровень воды в водоёмах национального парка поднялся. В большинстве крупных озёр «цветение», вызванное развитием теплолюбивых планктонных зелёных и сине-зелёных водорослей, закончилось, и вода просветляется. Показатель прозрачности по диску Секки на озёрах Озерявки и Белое составляет 3,2–3,5 метра, на озере Себежском – 2,0–2,8 метров, на озере Нечерица – 1,8 метров. Температура воды в озёрах к концу месяца достигла +12 °C. Началось разрушение термоклина в стратифицированных глубоких озёрах.

Наиболее заметной чертой сезонных изменений фитоценоза является изменение его «внешности», то есть цветового аспекта. В фенологическом плане в сентябре наблюдается отчётливое появление жёлтого, бурого и оранжевого аспектов. Начало пожелтения листьев берёзы указывает на наступление подсезона «ранняя осень». В нацпарке отметили, что к концу месяца не произошло полного окрашивания листвы у всех деревьев и кустарников, травянистых растений, и не отмечалось заморозков. Таким образом, добавили специалисты, золотая осень пока не наступила.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

10 октября 2026

Астрофотограф снял Млечный Путь над рекой Смолинкой в Палкинском районе
10 октября 2026

Золотая осень задерживается: в нацпарке «Себежский» подвели сентябрьские итоги мониторинга погоды
10 октября 2026

Учитель Изборского лицея участвует в финале Всероссийского конкурса школьных музеев
10 октября 2026

Подросток пострадал во время двойного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
10 октября 2026

Руководители образования из Псковской области освоили алгоритмы мотивирующего мониторинга
10 октября 2026

22 клёна высадили в Мамином парке в Тямше
10 октября 2026

Михаил Ведерников рассказал о Зиновии Гердте в проекте «Русской славы земля»
10 октября 2026

Псковский хлебокомбинат отметил 80-летие

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...