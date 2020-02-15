Трое детей и двое взрослых пострадали в массовом ДТП под Псковом
В деревне Подборовье Псковского района 15 февраля около 13 часов столкнулись четыре легковых автомашины. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, дорожная авария произошла на Ленинградском шоссе в тот момент, когда несколько автомашин притормозили, чтобы пропустить автоколонну.
«В результате ДТП четыре транспортных средства получили технические повреждения при столкновении автомашины «Мицубиси» с автомобилями, которые стояли и пропускали колонну. Пострадали три ребенка и два взрослых. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС. Обстоятельства выясняются», - рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Псковской области Юрий Шестаков.