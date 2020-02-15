0
14:36
Появилось видео с места массовой аварии на Ленинградском шоссе под Псковом
14:22
Виновный в ДТП под Псковом водитель мог быть пьян в момент столкновения
13:53
«Все притормозили, а он так и пошел в лоб»: Очевидец рассказал о ДТП под Псковом
13:42
Трое детей и двое взрослых пострадали в массовом ДТП под Псковом
11:26
Женщина с переломами госпитализирована в Псковскую горбольницу после ночного ДТП на улице Юбилейной
21:28
Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
17:53
Следователи назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Трое детей и двое взрослых пострадали в массовом ДТП под Псковом

В деревне Подборовье (Псковский район) столкнулись четыре автомашины. Фото: ПАИ.

В деревне Подборовье Псковского района 15 февраля около 13 часов столкнулись четыре легковых автомашины. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, дорожная авария произошла на Ленинградском шоссе в тот момент, когда несколько автомашин притормозили, чтобы пропустить автоколонну.

Четыре автомашины столкнулись в Подборовье 15 февраля. Фото: ПАИ.

Пять человек пострадали при столкновении машины в Подборовье. Фото: ПАИ.

Под Псковом в ДТП пострадали три ребенка и двое взрослых. Фото: ПАИ.

«В результате ДТП четыре транспортных средства получили технические повреждения при столкновении автомашины «Мицубиси» с  автомобилями, которые стояли и пропускали колонну. Пострадали три ребенка и два взрослых. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС. Обстоятельства выясняются», - рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Псковской области Юрий Шестаков.

Три из четырех попавших в ДТП машин притормозили, чтобы пропустить колонну техники. В этот момент в них въехала четвертая машина. Фото: ПАИ.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Появилось видео с места массовой аварии на Ленинградском шоссе под Псковом
15 февраля 2020
Появилось видео с места массовой аварии на Ленинградском шоссе под Псковом
Виновный в ДТП под Псковом водитель мог быть пьян в момент столкновения
15 февраля 2020
Виновный в ДТП под Псковом водитель мог быть пьян в момент столкновения
«Все притормозили, а он так и пошел в лоб»: Очевидец рассказал о ДТП под Псковом
15 февраля 2020
«Все притормозили, а он так и пошел в лоб»: Очевидец рассказал о ДТП под Псковом
Трое детей и двое взрослых пострадали в массовом ДТП под Псковом
15 февраля 2020
Трое детей и двое взрослых пострадали в массовом ДТП под Псковом
Женщина с переломами госпитализирована в Псковскую горбольницу после ночного ДТП на улице Юбилейной
15 февраля 2020
Женщина с переломами госпитализирована в Псковскую горбольницу после ночного ДТП на улице Юбилейной
Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
14 февраля 2020
Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
Следователи назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
13 февраля 2020
Следователи назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
13 февраля 2020
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация

Идет загрузка...