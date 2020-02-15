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В полиции рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Ленинградском шоссе

Пять человек пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе под Псковом. Фото: ПАИ.

Пять человек были госпитализированы с места дорожной аварии в деревне Подборовье Псковского района. Медицинская помощь потребовалась трем детям и одному взрослому, сообщает с места ДТП корреспондент Псковского агентства информации. Первыми на помощь пострадавшим прибыли сотрудники МЧС. Именно они оказали помощь раненым и затем передали их врачам скоро помощи.

Первую помощь до прибытия медиков пострадавшим в ДТП в Подборовье оказали сотрудники МЧС. Фото: ПАИ.

В УМВД России по Псковской области отметили, что на данный момент «жизни пострадавших ничего не угрожает», всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Не исключено, что впоследствии в медучреждения обратятся и другие участники ДТП, которые в эти минуты еще остаются на месте происшествия.

Под Псковом легковая автомашина врезалась в колонну притормозивших автомашин. Фото: ПАИ.

Госпитализированы с места аварии в Подборовье трое детей и двое взрослых. Фото: ПАИ.

По предварительным данным, водитель машины «Мицубиси» не стал притормаживать перед пропускавшими автоколонну военной техники автомобилями. В результате задеты были три легковых авто. Очевидец рассказал ПАИ, что виновный в ДТП даже не пытался затормозить

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