В Вологде ищут родственников живущего на вокзале в Пскове мужчины

18:02, 15 февраля 2020, ПАИ

В Вологде разыскивают родственников живущего на вокзале Пскова мужчины. Соответствующую информацию разместила жительница Пскова Ольга Михеева.

«Сообщение с просьбой распространить информациб получила от своих друзей с Красноярса, а те в свою очередь из групп Вологодского края», - рассказала Ольга Михеева в беседе с корреспондетом Псковского агентства информации.

В течение двух недель мужчина, представившийся Поповым Виктором Николаевичем, находится на псковском вокзале. Документов при себе нет, и уехать никуда не может. Мужчина уверяет, что он уроженец Вологды.

По словам очевидцев, мужчина пережил инсульт. Жительница Вологды Оксана Ванюшина узнала мужчину и сообщила, что он действительно из Вологды.

«Это наш покупатель, хорошо знакомый. Он живет на улице Казакова, 10 в 4 подъезде, живет один», - отметила Оксана Ванюшина.

Однако из родственников мужчины, готовых забрать его, пока никто не откликнулся.