Команда Псковской области стала призёром этапа смотра‑конкурса среди газодымозащитников СЗФО

21:20, 23 июля 2026, ПАИ

В Пскове завершился II этап смотра‑конкурса среди газодымозащитников Северо‑Западного федерального округа. Соревнования прошли на базе Пожарно-спасательной части №1 и собрали сильнейшие команды из десяти регионов, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области









Программа состязаний была максимально приближена к реальным условиям работы пожарных. Участники сдавали теоретический блок: проверяли знания нормативной базы и выполняли практические задания. В их числе – преодоление полосы препятствий, поиск «пострадавшего» в задымлённых помещениях дымокамеры, вскрытие конструкций, использование гидравлического инструмента, работа в условиях нулевой видимости и спасение людей. Все упражнения выполнялись в полной боевой экипировке. Ключевыми критериями оценки стали скорость и отсутствие штрафных баллов.

По итогам соревнований первое место заняла команда Республики Коми, второе – команда Псковской области, третье – команда Архангельской области. Команда‑победитель в ближайшее время представит свой округ на всероссийском этапе конкурса.