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Общество

Мост через реку Еменку в Невельском округе закроют для проезда

В Невельском округе на улице Ясная Поляна завершаются работы по асфальтированию объездного пути, который необходим для организации движения транспорта на время ремонта моста через реку Еменку. Движение через мост ограничат с 3 августа 2026, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём канале в MAX.

  • Ограничение движения
    Фото: из канала Олега Майорова в MAX
  • Ограничение движения
    Фото: из канала Олега Майорова в MAX
  • Ограничение движения
    Фото: из канала Олега Майорова в MAX

Водителям рекомендовали пользоваться объездными путями.

Согласно заключённому контракту, срок окончания ремонтных работ – 27 ноября 2027 года.

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