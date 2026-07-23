Мост через реку Еменку в Невельском округе закроют для проезда

21:43, 23 июля 2026, ПАИ

В Невельском округе на улице Ясная Поляна завершаются работы по асфальтированию объездного пути, который необходим для организации движения транспорта на время ремонта моста через реку Еменку. Движение через мост ограничат с 3 августа 2026, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём канале в MAX.



Фото: из канала Олега Майорова в MAX



Фото: из канала Олега Майорова в MAX



Фото: из канала Олега Майорова в MAX





Водителям рекомендовали пользоваться объездными путями.

Согласно заключённому контракту, срок окончания ремонтных работ – 27 ноября 2027 года.