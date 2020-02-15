В Дно иномарка догнала мотоблок, есть пострадавший

12:54, 16 февраля 2020, ПАИ

В Дно автомашина «Мерседес» врезалась в мотоблок «Нева». В этот момент за рулем легкового автомобиля находился 38-летний мужчина. На мотоблоке ехал 36-летний местный житель. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мотоблок следовал в попутном направлении, фактически «Мерседес» догнал его.

Все произошло в 19:10 у дома №1 по улице Заводской.

«В результате ДТП водитель мотоблока не госпитализирован. Однако он получил ушиб нижних конечностей и поверхностные травмы верхних конечностей», - сообщили в ведомстве.

На данный момент известно, что виновный в дорожной аварии в момент наезда на мотоблок был в состоянии алкогольного опьянения. «Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение», - добавили в УМВД.

Проводится проверка.