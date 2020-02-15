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Погиб автор саундтрека к сериалу «Бригада»

В Австралии погиб композитор и диджей Андрей Иванов, известный в России по музыкальным саудтреам к фильму «Бой с тенью», сериалу «Бригада». Он являлся одним из создателей музыкального проекта Triplex, сообщает РИА Новости.

Известно, что Андрей Иванов и его супруга Юлия отдыхали на пляже Бонди Бич в Сиднее. В какой-то момент их стало уносить течением от берега в океан. Очевидцы уверяют, что Андрей разбился о скалы и утонул. Его супругу удалось спасти.

Как композитор погибший специализировался на электронной музыке. В начале 2000 годов он был автором многочисленных саундреков российских кинолент.

 

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