Гидрометцентр: Весна в 2020 году будет ранней на европейской части России

17:19, 16 февраля 2020, ПАИ

Синоптики прогнозируют раннюю весну на европейской части России. Причиной послужит аномально теплая зима, убежден научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Течение зимы в этом году по климатическим показателям было сравнимо с третьей декадой марта. Во многих регионах так и не сформировался снежный покров, а на водоемах не встал лед.

«На европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам. Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», - сказал представитель Гидрометцентра.