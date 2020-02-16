Гидрометцентр: Весна в 2020 году будет ранней на европейской части России
Синоптики прогнозируют раннюю весну на европейской части России. Причиной послужит аномально теплая зима, убежден научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
Течение зимы в этом году по климатическим показателям было сравнимо с третьей декадой марта. Во многих регионах так и не сформировался снежный покров, а на водоемах не встал лед.
«На европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам. Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», - сказал представитель Гидрометцентра.