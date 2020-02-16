0
16:11
Усиление ветра прогнозируют синоптики в Псковской области
13:14
Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России не выявлено
11:17
Освещение появится на продолжении Рижского проспекта в Пскове
17:21
До +7 градусов ожидается в Пскове в начале недели
15:25
В Пскове отметили 31-летие со дня вывода советских войск из Афганистана
11:59
«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ
08:56
Пятиклассник спас тонущего ребенка в Стругокрасненском районе
Еще новости
Общество

Гидрометцентр: Весна в 2020 году будет ранней на европейской части России

Синоптики обещают теплую и раннюю весну в 2020 году. Фото: Дарья Хваткова.

Синоптики прогнозируют раннюю весну на европейской части России. Причиной послужит аномально теплая зима, убежден научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Течение зимы в этом году по климатическим показателям было сравнимо с третьей декадой марта. Во многих регионах так и не сформировался снежный покров, а на водоемах не встал лед.

«На европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам. Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», - сказал представитель Гидрометцентра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Усиление ветра прогнозируют синоптики в Псковской области
16 февраля 2020
Усиление ветра прогнозируют синоптики в Псковской области
Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России не выявлено
16 февраля 2020
Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России не выявлено
Освещение появится на продолжении Рижского проспекта в Пскове
16 февраля 2020
Освещение появится на продолжении Рижского проспекта в Пскове
До +7 градусов ожидается в Пскове в начале недели
15 февраля 2020
До +7 градусов ожидается в Пскове в начале недели
В Пскове отметили 31-летие со дня вывода советских войск из Афганистана
15 февраля 2020
В Пскове отметили 31-летие со дня вывода советских войск из Афганистана
«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ
15 февраля 2020
«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ
Пятиклассник спас тонущего ребенка в Стругокрасненском районе
15 февраля 2020
Пятиклассник спас тонущего ребенка в Стругокрасненском районе
Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике
14 февраля 2020
Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике

Идет загрузка...