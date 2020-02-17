Псковская область заняла пятое место среди регионов СЗФО по качеству жизни в 2019 году

08:42, 17 февраля 2020, ПАИ

Псковская область заняла 55 место в рейтинге регионов по качеству жизни в 2019 году, при этом в 2018 году субъект занимал 58 место. Согласно рейтингу, опубликованном РИА Новости, среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область находится на 5 месте.

В десятку регионов, условия для жизни в которых были наиболее благоприятными в прошлом году, заняли (по убыванию): Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ленинградская область, Калининградская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Среди регионов СЗФО, не попавших на первые строчки рейтинга, Мурманская область заняла 36 место, Вологодская область – 59 место, Новгородская область – 65 место, Ненецкий автономный округ – 66 место, Коми – 69 место, Карелия – 73 место, Архангельская область – 74 место.