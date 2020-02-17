Пскович отравился угарным газом из-за возгорания мусора в подвале дома

08:59, 17 февраля 2020, ПАИ

36-летний житель Пскова отравился угарным газом в результате возгорания твердых коммунальных отходов в подвале дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 15 февраля в 19:06. Мусор загорелся в подвале дома № 26 на улице Красноармейской в Пскове. Пожарные эвакуировали двух человек, а пострадавшего мужчину медики доставили в городскую больницу. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

16 февраля в 3:27 поступило сообщение о возгорании в лечебно-диагностическом центре международного института имени Березина Сергея, расположенном в доме № 27а на улице Труда в Пскове. Огонь повредил пластиковый подоконник. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Отмечается, что причиной возгорания стал поджог.