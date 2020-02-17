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Общество

Прикладной бакалавриат предложили ввести в вузах и колледжах России

В российских вузах и колледжах предложили ввести прикладной бакалавриат, ориентированный на практику. Соответствующую инициативу в письме заместитель председатель комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, студенты часто жалуются, что их заставляют изучать дисциплины, которые не являются обязательными для их будущей профессии, а длительное обучение является для них просто потерей времени. В этой связи он предлагает распространить прикладной бакалавриат на все вузы и средние профессиональные учреждения России. По его мнению, на таком бакалавриате больше учебного времени отводилось бы на практические и лабораторные работы и производственные практики.

Борис Чернышов также указал, что прикладной бакалавриат можно было бы полноценно ввести в учебных заведениях наравне со стандартным академическим. По его мнению, это позволило бы студентам еще в колледжах и техникумах начинать осваивать бакалаврскую программу, а затем, спустя два года, переходить в вуз. Депутат уверен, что такая форма обучения была бы удобна для студентов еще и тем, что фактически они бы получали квалификацию востребованных рабочих с высшим образованием.

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