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Общество

Из-за циклона «Дэннис» произошли локальные отключения электричества в пяти районах Псковской области

Циклон «Дэннис» не нанес серьезного ущерба электросетям в Псковской области. Фото: Псковский филиал компании «Россети Северо-Запад».

Циклон «Дэннис» не нанес серьезного ущерба электросетям в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском филиале компании «Россети Северо-Запад» (ПАО «МРСК Северо-Запада»).

16 февраля и в первой половине 17 числа порывы ветра на территории региона достигали 16-21 метров в секунду. Область находится под влиянием штормового циклона «Дэннис». «В связи с полученным метеопрогнозом с 22 часов 16 февраля псковские энергетики начали работу в режиме повышенной готовности. Благодаря предпринятым мерам удалось минимизировать последствия природной стихии для электросетевого хозяйства.

Работу основной сети циклон не затронул», - подчеркнули в ведомстве.

Локальные отключения зафиксированы в пяти районах: Гдовском, Опочецком, пустошкинском, Куньинском районах. По состоянию на 14.00 часов 17 февраля на активном дежурстве находятся 37 бригад энергетиков, которые устраняют технологические нарушения по заявкам потребителей.

Основная причина отключений: обрывы проводов под тяжестью поваленных ветром деревьев. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет.

«Все поврежденные участки воздушных линий электропередачи уже выявлены, до конца дня работы по полученным заявкам планируется завершить», - прокомментировали в компании.

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