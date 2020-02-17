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Мужчину с пневмонией перевезла санавиация из Великих Лук в Псков

Фото: пресс-служба авиакомпании «СКОЛ»

Из Великих Лук в Псков санавиацией доставили 47-летнего мужчину с пневмонией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ».

Вертолетом санитарной авиации из Великолукской больницы в Псковскую областную клиническую больницу доставили мужчину с двухсторонней пневмонией и сепсисом. Пациент получил необходимую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Мужчина находился на борту вертолета 1 час 10 минут, за все время полета он был под наблюдением врача- анестезиолога реаниматолога, а также реанимационной медсестры.

В Псковской области санавиацию возродили в 2017 году. Для экстренной эвакуации пациентов используют вертолет типа «Ансат». За полтора месяца текущего года вертолет совершил 18 вылетов, из них в Великие Луки вылетал 8 раз. В начале февраля с острым тромбофлебитом санавиация перевезла беременную женщину в Псков из Великих Лук.

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